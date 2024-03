Depois de tantos craques, Rojas não merecia a camisa 10 do Corinthians

Faltava um título brasileiro, e ele veio em 1990 com o Neto sendo o principal jogador daquele campeonato fazendo gols incríveis vestindo essa camisa 10.

No final dos anos 90, veio o bicampeonato brasileiro com um timaço, e ninguém segurava o "capetinha" Edilson com sua habilidade, dribles e movimentações pelos campos com o número 10 nas costas.

Fiz uma retrospectiva dos grandes camisas 10 que passaram e ganharam títulos com a camisa do Sport Club Corinthians Paulista para dizer que, independentemente da dívida financeira que tem direito de receber e espero que receba, Matías Rojas nunca deveria ter colocado a camisa 10 do Corinthians de forma alguma. Isso aconteceu porque a gestão anterior desvalorizou toda a história do Corinthians sem entender a importância das coisas. A camisa 10 do Corinthians é como a do Santos, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Cruzeiro - faz parte da história do futebol.