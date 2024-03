Corinthians tem de pagar Rojas, que no campo não disse a que veio

Rojas foi uma das heranças malditas deixadas por Duilio Monteiro Alves e que a nova diretoria teria que arcar com seus altos custos. O Corinthians está errado em não pagar quem deve, sejam jogadores, ex-jogadores, empresários, clubes, empresa de limpeza, enfim, todas as dívidas que aparecem. Sem defender Augusto Melo e muito menos Rubens Gomes, tudo isso foi criado pelas gestões anteriores.

Matías Rojas não fará falta alguma e muito menos deixará saudades, mas é mais uma notícia de falta de pagamento que se espalha pelo mundo, dando peso à fama de caloteiro que o Corinthians tem no futebol mundial. Será que esses jogadores que chegaram agora e ganham um alto salário vendo essas coisas acontecerem estão preocupados? Claro que sim, porque hoje em dia amor a uma camisa, a um clube, está bem distante do que o dinheiro em importância.

Isso não é uma crítica a quem pensa dessa forma, já que o mundo mudou e caminhou para esse lado. O Corinthians acabou de trazer jogadores bem caros e o que me preocupa é se vai conseguir cumprir os acordos feitos. O momento do clube é crítico dentro e fora de campo. Não é impossível se classificar para a próxima fase do Paulista, mas é improvável. Na Copa do Brasil, o Corinthians enfrentará o São Bernardo lá no ABC paulista e já perdeu esse ano com um jogador a mais. E nessa fase da Copa do Brasil, o empate leva aos pênaltis e não mais classifica o visitante.

Ou seja, as contas estão chegando, o clube não consegue pagar e faz mais dívidas, e assim caminha a humanidade sem nenhum James Dean nesse filme.