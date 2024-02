James voltou para dar o toque de classe que o São Paulo precisava

No segundo tempo, o São Paulo melhorou, com Ferreirinha fazendo todas as melhores jogadas junto com Lucas. Em pouco tempo, Wellington Rato, que havia perdido um gol incrível quando ainda estava 0 x 0, pediu para sair e Carpini colocou o Luciano.

Pouco depois, ele fez aquilo que todos esperavam: colocou James Rodrigues junto com Michel Araújo e tirou os dois melhores do jogo, Lucas e Ferreirinha. Confesso que achei estranho.

Bom, Michel nada mostrou, mas James teve seus lampejos de craque, como por exemplo a jogada junto com Luciano para o camisa 10 clarear e bater da entrada da área e praticamente decidir o jogo.

Mas tinha mais do colombiano que logo em seguida pegou uma bola de costas para o adversário no meio de campo e usou duas de suas grandes qualidades: a visão incrível de jogo para perceber o lateral esquerdo Patrick partir no espaço e dar um belíssimo lançamento, pegando todos de surpresa. Porque hoje em dia no futebol ninguém arrisca lançar com medo de errar, mas ele meteu uma bola nos pés do lateral.

Continuando a jogada, chamou Michel Araújo para fazer um/dois que saiu perfeitamente e James só deu um tapa de perna direita, tirando do goleiro. Não entrou por pouco e seria outra pintura.

Mas alguma coisa mágica ainda estava para acontecer e aconteceu.