Mesmo condenado, Robinho curte a vida adoidado aqui no Brasil

A mensagem que essa foto passa para a sociedade brasileira é a seguinte: "Podemos agredir e estuprar mulheres, porque sabemos que no Brasil impera a impunidade para nós, que somos jogadores de futebol".

Li também que as Sereias da Vila (time feminino do Santos) não se sentem bem com a presença do Robinho pelo CT no mesmo horário que elas.

O Santos emitiu uma nota dizendo que o Robinho não foi convidado, mas foi levar seu filho para fazer exames médicos para a temporada da base.

Não tenho motivos para duvidar dessa nota do Santos Futebol Clube, mas a presença dele no churrasco, sendo tratado como se nada estivesse acontecendo, é um insulto.

Robinho não mora no Brasil, ele é um fugitivo da justiça italiana e não viaja por medo de ser preso; isso pode acontecer em mais de 100 países que têm acordo de extradição com a Itália.

A justiça italiana pediu ao governo brasileiro que faça com que ele cumpra a sua pena aqui.