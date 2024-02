Jogadores 'bolsonarianos' continuam a todo vapor cometendo crimes

Por exemplo, as caneleiras de proteção dos jogadores foram compradas por R$ 48,60 cada unidade, quase 90% a mais do que o identificado no mercado, que era R$ 24,90.

Enfim, não vou listar todas as fraudes de valores, mas vou sim escancarar o mau-caratismo dessa turma de criminosos que usam o disfarce de jogadores ou ex-jogadores de futebol.

Todos eles tiveram uma carreira brilhante, passagens pela seleção brasileira e muitos títulos.

Fora o goleiro Bruno, que era promissor na época e pelo que se diz pensou no assassinato da mãe de seu filho já tendo um pré-contrato com o Milan sendo titular do Flamengo.

Léo Moura se utilizou de escolinhas para garotos para enriquecer, provavelmente não sozinho.

Esse "auxílio luxuoso criminoso" que o governo do inelegível deu permitiu que esse esquema fraudulento implantasse o projeto em 32 cidades fluminenses e 26 no Amapá.