Guarani e São Paulo deram show de futebol na final de 1986

Careca foi o artilheiro do campeonato, com 25 gols, e Evair ficou em segundo, com 24.

Assim como a disputa pela artilharia foi espetacular, essa partida final foi para ficar na história do futebol brasileiro.

No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado por 1 a 1, com um gol contra do lateral Nelsinho para o Guarani e o empate vindo através do volante Bernardo para o São Paulo.

O jogo estava tenso devido à igualdade da disputa e ao equilíbrio técnico dos dois times.

A decisão foi para a prorrogação e quem pensava que os jogadores iriam administrar o jogo pelo cansaço errou feio, pois a dinâmica e a intensidade do jogo foram maiores do que nos 90 minutos oficiais.

Logo no início da prorrogação, no primeiro minuto do jogo, Pita colocou o Tricolor em vantagem. Mas logo em seguida, aos 7 minutos, o ponta João Paulo empatou e assim terminou o primeiro tempo da prorrogação em 2 a 2.