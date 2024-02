Corinthians e Ponte Preta marcaram presença na história do futebol

Neste domingo (25), às 20h (de Brasília), teremos na Neo Química Arena um jogo bastante especial para a história do futebol paulista, e para a minha também.

O primeiro jogo que assisti na minha vida foi um Corinthians x Ponte Preta, numa tarde de sábado (27 de julho de 1970), na linda Fazendinha.

Meu pai me levou para ver o Rivellino e o Ado, que tinham acabado de ser tricampeões com a seleção brasileira na Copa do Mundo no México.