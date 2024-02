James, a torcida tricolor não quer só palavras e sim atitudes

Será que ele entendeu que não irá jogar apenas com o nome e com a história? Será que, se ficar mais no banco do que como titular, irá aceitar sem fazer "biquinho"? Quando entrar em campo saindo do banco, irá se entregar como todos fazem e esperam que ele também o faça?

São várias dúvidas que ele mesmo colocou na cabeça de todos através de seu comportamento individualista. Precisará ter humildade para se colocar à disposição do Thiago Carpini em condições iguais a todos os outros, sem querer ter privilégios. O torcedor aceitará numa boa? Acho que a torcida não quer ouvir palavras, e sim ver atitudes.

Portanto, as desculpas serão aceitas pela torcida através de seu comprometimento com o grupo de jogadores e respeitando a camisa do clube. No futebol, é assim que se aceitam desculpas, aliás, é assim em qualquer situação da vida, mas muitos só jogam a palavra desculpa da boca para fora, sem atitude.

Talvez ele tenha pensado que anunciando que gostaria de rescindir com o São Paulo choveria times atrás dele, mas não teve nem uma garoa de interessados, então resolveu dar um passo atrás.

Sua maior tarefa, que não será fácil, é recuperar e convencer jogadores e torcedores de que realmente se arrependeu, e essas coisas não se recuperam apenas com palavras.