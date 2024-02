Brehme: além de grande jogador era também um cara legal

Ramon jogava na Fiorentina e foi contratado por um ano pela Inter, fazendo um ótimo campeonato junto com todo o time que era muito bom.

Mas, por que disse no início do texto que Andreas era um cara especial para mim?

Porque em duas ocasiões que nos encontramos, eu havia sofrido contusões gravíssimas e ele sempre veio me perguntar como eu estava, se tinha me recuperado bem.

Em 1987, jogando pelo Porto, rompi todos os ligamentos do tornozelo esquerdo no segundo jogo das oitavas de final da Copa dos Campeões (hoje Champions League) contra o Brondby da Dinamarca em Copenhague. As imagens passaram no mundo todo e eram muito chocantes.

Tive que operar e voltei na última rodada do Campeonato Português, jogando uns 20 minutos num domingo. Na quarta-feira era a final da Copa dos Campeões entre Porto e Bayern de Munique, onde Andreas jogava.

Fiz um teste na véspera do jogo e não estava 100%, então fiquei no banco. O Porto foi campeão vencendo por 2 a 1 com gols do argelino Madjer e do meu amigo Juary.