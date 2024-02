Sócrates 70 anos: ele faz aniversário todo dia para mim

Após o jogo e o jantar, eu estava sentado no sofá do saguão do hotel sem saber o que fazer, mas querendo sair para conhecer Fortaleza, quando entrou Raimundo Fagner e me perguntou:

"Garoto, você sabe onde está o Magrão?"

Aí já fiquei balançado!

Respondi dizendo que o Magrão estava lá atrás, no restaurante.

Fagner entrou, encontrou com ele e estavam saindo do hotel quando o Magrão me olhou e disse pela primeira vez:

"Big House, o que você irá fazer?"