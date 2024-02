Outro título para as meninas do Corinthians, mas o show foi de Byanca

Ela dominava e saía em velocidade. Quando possível, partia para o fundo ou direto para o gol. Às vezes, arrancava e se via sozinha, freava e recomeçava a jogada.

Outra jogadora de quem sou muito fã é a camisa 9, a centroavante Jennifer. Ela entrou no final do segundo tempo, mas deu para perceber na reação da torcida que não sou o único fã dessa jogadora.

Gostei muito do time do Cruzeiro também, que é dirigido pelo ótimo treinador Jonas Urias. A equipe mineira é muito bem armada e organizada, e com uma jogadora espetacular: a camisa 10 Byanca Brasil.

Que jogadora incrível, com muita técnica e habilidade, muito acima da média. Movimenta-se por todos os lados do campo e parte para cima quando está no um contra um, com muita confiança e segurança do que vai fazer na jogada.

Byanca Brasil mostrou todas essas qualidades numa jogada aos 41 minutos do segundo tempo, fazendo um golaço de craque mesmo. Só que o gol foi anulado porque ela levou vantagem com a bola batendo no seu cotovelo.

É a regra do jogo dizendo que a bola não pode tocar na mão ou no braço do atacante, que será falta.