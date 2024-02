Dérbi muda a vida de um jogador, como mudou a minha em 1982

Em 1980, jogando na preliminar do Dérbi, também havia feito três gols na vitória por 4 x 1 contra o Palmeiras.

Depois disso, o nosso time deslanchou de tal forma que ganharmos o primeiro turno com muita facilidade. Eu me firmei como titular absoluto e disparei a marcar no Paulista de 1982, acabando com 28 gols e sendo o artilheiro do campeonato.

Por isso digo que Corinthians x Palmeiras pode definir o futuro de um jogador, dependendo do rendimento e dos acontecimentos deste clássico.

Neste Dérbi de hoje, o Palmeiras é o grande favorito devido aos inúmeros títulos que conquistou nas últimas temporadas e por ter o mesmo treinador e a mesma base do time há quatro anos.

Além disso, a maioria dos jogadores do Palmeiras já disputou este clássico diversas vezes.

Diferentemente do Corinthians, pois boa parte do atual elenco jogará o Dérbi pela primeira vez. Também será a estreia do técnico António Oliveira neste clássico.