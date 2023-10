Confesso que ainda não me adaptei em assistir às partidas da Champions sem eles, que são disparados os dois maiores artilheiros da competição. Cristiano é o maior da história da Liga, com 140 gols, e Messi vem logo em seguida, com 129. Para se ter uma noção, Robert Lewandowski é o terceiro, com 92.

Quando eu ainda trabalhava no Grupo Globo, comentei vários jogos da Champions, inclusive, presente no estádio. Estava participando da transmissão quando Cristiano Ronaldo fez aquele golaço de bicicleta pelo Real na vitória por 3 a 0 sobre a Juventus. Aliás, naquele jogo de abril de 2018 ele fez dois gols.



Pois é, temos que nos habituar a assistir a grandes jogos da Liga dos Campeões agora com outros ótimos jogadores, porque a genialidade de Messi e a máquina Cristiano não teremos mais.

Mas não vejo ninguém que possa chegar perto destes caras, e não aponto isso apenas pegando este momento como recorte. Em todos estes anos de domínio total do português e do argentino, não teve ninguém à altura para competir com eles.

Neymar poderia ter sido esse cara para entrar no meio deles, mas não quis.