Final da Champions feminina: cerveja na cara e uma cidade invadida

Na famosa Gran Via, os passageiros desembarcavam uniformados com a frase pronta: Visca Barça! Essas duas palavras se repetiam em bares entre uma tapa e outra —a tapa no feminino, tá, ninguém levou tapas no masculino...

Os arredores do estádio do Estádio San Mames Barria foram tomados por homens, mulheres, crianças e idosos. Todas as idades juntas para assistir a um espetáculo: o novo campeão Barcelona contra o maior vencedor da disputa, o Lyon.

Depois de um primeiro tempo truncado, que terminou no 0 a 0, uma etapa complementar com dois gols. O primeiro veio dos pés da melhor do mundo, Bonmati, já o segundo surgiu da ex-bola de ouro: nos acréscimos, a craque Putellas precisou apenas de 6 minutos para fazer um golaço e sacramentar mais um título de Champions League.

Uma vitória maiúscula que vingou a decisão de 2022, em que o time perdeu para as mesmas francesas.

No telão, além do placar final, um recorde de público: 50.827 presentes, superando as 50.212 da final de 2012, no estádio olímpico de Munique, para Lyon 2 a 0 Frankfurt.