Djokovic faz jogo sólido, despacha espanhol e vai à 3ª fase em Paris

Nada de problemas físicos, nada de altos e baixos. A segunda apresentação de Novak Djokovic em Roland Garros parece ter sido mais um passo adiante para o número 1 do mundo, que disse ter chegado a Paris com "poucas expectativas" após um início de ano abaixo do esperado. Nesta quinta-feira, atuando na Quadra Philippe Chatrier com teto retrátil fechado por causa da chuva, o sérvio foi sólido do começo ao fim, fez 6/4, 6/1 e 6/2 sobre o espanhol Roberto Carballés Baena (#63 do mundo) e avançou à terceira fase da competição.

O que está em jogo

Em busca de seu quarto título no torneio francês, o atual campeão de Roland Garros também manteve sua posição no ranking com a vitória desta quinta-feira. Djokovic tem o italiano Jannik Sinner em sua cola e perderá o posto de número 1 do mundo se não alcançar a final em Paris - independentemente da campanha de Sinner.

Djokovic agora soma 368 vitórias na carreira em torneios do Grand Slam. Se alcançar as oitavas de final, ele igualará o recorde, que pertence a Roger Federer (369).