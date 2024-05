Iga salva match point, vence jogaço contra Osaka e avança em Roland Garros

Em toda a chave de Roland Garros, apenas duas tenistas têm, no currículo, quatro títulos de slam cada. Por isso, quando Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, e Naomi Osaka, ex-líder do ranking, duelaram nesta quarta-feira, na Quadra Philippe Chatrier, o mundo do tênis parou para ver e foi recompensado com um duelo memorável.

A polonesa saiu na frente, com um tie-break quase perfeito. A japonesa, porém, deu o troco, controlando a segunda parcial, e parecia prestes a protagonizar a maior zebra do torneio quando sacou em 5/4 e teve um match point no terceiro set. Iga, contudo, se salvou com uma esquerda vencedora, e brilhou quando mais precisava. Voltou a quebrar Osaka no 11º game e fechou a conta em 7/6(1), 1/6 e 7/5, em 2h57min, para sobreviver e avançar à terceira rodada do torneio.

Iga era a favorita para o jogo desta quarta-feira não só pelo seu histórico no saibro (três títulos de Roland Garros, campeã de Madri e Roma este ano), mas também porque Osaka, historicamente, não tem sucesso no saibro. A japonesa, que já conquistou o US Open e o Australian Open duas vezes cada, nunca passou da terceira rodada em Paris.