Nadal perde para Zverev na estreia em Roland Garros, mas evita despedida

Pela primeira vez na carreira, Rafael Nadal é eliminado na rodada inicial do torneio de Roland Garros. Campeão do torneio 14 vezes - recorde absoluto de títulos em um único slam -, o espanhol foi a Paris como número 275 do ranking, sem ritmo de jogo e ainda se recuperando de uma lesão no abdômen que atrapalha seus planos desde janeiro. O Rei do Saibro até fez uma bela apresentação nesta segunda-feira e levantou a torcida em diversos momentos com pontos espetaculares, mas não foi páreo para o nível altíssimo do número 4 do mundo, Alexander Zverev. Em grande fase e campeão do Masters 1000 de Roma há pouco mais de uma semana, o alemão fez 6/3, 7/6(5) e 6/3 e avançou à segunda rodada do torneio.

Após a partida, em uma quebra de protocolo, Nadal, mesmo derrotado, foi convidado a dar uma entrevista em quadra e disse não ter certeza absoluta se será seu último jogo no torneio de Roland Garros. Rafa, aliás, disse que pretende voltar à Quadra Philippe Chatrier ainda este ano para a disputa dos Jogos Olímpicos, já que o torneio de tênis de Paris 2024 terá o complexo de Roland Garros como sede.

Números impressionantes

O momento de Nadal é tão incomum em comparação com o resto de sua vida tenística que a derrota de hoje significou que só agora, aos 37 anos, pela primeira vez na carreira, ele perdeu duas partidas seguidas no saibro em torneios de nível ATP. Rafa vinha de um revés para o também top 10 Hubert Hurkacz no Masters 1000 de Roma, na segunda rodada.