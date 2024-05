Iga atropela na estreia e marca duelo com Osaka em Roland Garros

A segunda rodada, contudo, deve trazer mais dificuldade para Iga. Sua adversária será a ex-número 1 do mundo Naomi Osaka. As duas são as únicas tenistas da chave feminina que têm no currículo pelo menos quatro títulos de slam. Swiatek entrará como favorita, não só por seu retrospecto em Roland Garros (três títulos nos últimos quatro anos), mas porque Osaka historicamente não tem grandes resultados no saibro.