3 motivos para quem crê em um milagre de Nadal em Roland Garros

"Fisicamente, eu me sinto melhor. Estou melhorando de maneiras diferentes. Tenho menos limitações do que três, quatro semanas atrás, sem dúvidas." ... "Não sinto as limitações que senti em Roma no que diz respeito a correr para ambos os lados, e isso significa muito para mim." ... "Provavelmente, esta é a primeira semana desde que voltei a jogar tênis que consigo correr da maneira certa, sem ter muitas limitações. Isso me encoraja."

Ou seja, houve uma evolução física também. O que ninguém sabe, e só vai ser possível descobrir nesta segunda-feira, é o quanto isto vai lhe aproximar do nível que Zverev vem mostrando no circuito. Será o bastante para conseguir vencer? O próprio Nadal tentou dar uma resposta para esta questão. Eis, então, o próximo item deste post.

3. A mística de Nadal em Roland Garros

Sobre a evolução física, Nadal continuou assim sua declaração na entrevista coletiva: "Não significa que vou chegar na segunda-feira e jogar incrivelmente. Acho que será muito difícil de fazê-lo porque não tenho momentos suficientes (recentes) em quadra para jogar no nível mais alto. Mas, de certa maneira, este lugar é mágico para mim. Muitas vezes, aconteceram coisas difíceis de imaginar, então, se no fundo do coração eu não tivesse nenhuma esperança de ter sucesso e de criar algo bonito este ano, eu não estaria aqui na frente de vocês, então ainda tenho a motivação e uma pequena esperança de jogar bem."

E se a frase acima, caro leitor e fã otimista, não encheu seu peito de esperança, é porque você, assim como eu, é um cético incorrigível que não acredita que Nadal seja capaz de produzir esse pequeno milagre na primeira rodada de Roland Garros. Mas, como repeti acima, este nunca foi um texto para os sem fé.

Coisas que eu acho que acho: