Bia foi a Estrasburgo em busca de ritmo e saiu com derrota amarga

"Desde a derrota em Roma seriam 14 dias sem competir. É muito tempo. E essa é a principal razão (ritmo de jogo). Em Roland Garros, estaríamos jogando sets de treino. Como está muito bem fisicamente, escolhemos nos preparar jogando e chegar ainda mais competitiva e preparada para RG, já que as condições são muito similares. Se não fosse, não jogaríamos", explicou ao Saque e Voleio o técnico de Bia, Rafael Paciaroni.

De fato, a intenção era boa. No entanto, pela maneira como veio a derrota, Bia passará alguns dias com esse gosto amargo na boca, sem a confiança desejada que viria após algumas atuações no WTA 500 francês. Agora é esperar por um sorteio favorável em Roland Garros e para reencontrar as vitórias a tempo de brigar por algo grande no slam que parece ser o mais favorável à brasileira.

Coisas que eu acho que acho:

- Para os supersticiosos, o pré-Roland Garros de Bia no ano passado também não foi espetacular. Uma derrota na BJK Cup, quartas de final em Stuttgart, derrota na estreia em Madri e quartas em Roma. Uma diferença importante, contudo, é que a paulista foi bem em Roma, que foi seu último torneio antes de Roland Garros e é um torneio com condições de jogo mais parecidas com a do slam do saibro.

- Este ano, Bia também tem a pressão de "defender" as semifinais que alcançou em Roland Garros no ano passado. No entanto, mesmo que caia na estreia, a perda dos pontos não será um desastre. Bia cairia para fora do top 20, mas ainda dentro do top 30 com certa folga.

.