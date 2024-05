Iga, o maior obstáculo da terra

Coisas que eu acho que acho:

- Nunca é demais lembrar: desde 2020, Iga só perdeu um jogo em Roland Garros: as quartas de final de 2021 para Maria Sakkari. Foi campeã em 2020, 2022 e 2023. Nesses três títulos, perdeu apenas dois sets. São números comparáveis aos do começo do domínio de Nadal no torneio. Sem exagero.

- No ano passado, Sabalenka derrotou Iga em Madri, onde a quadra mais rápida e a altitude da capital espanhola favorecem o jogo mais agressivo da bielorrussa. Este ano, Aryna teve três match points em Madri e não conseguiu repetir o triunfo sobre Iga. Em Roma, com o jogo mais lento e condições mais parecidas com as de Roland Garros, Iga venceu com folga.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio no Twitter, no Facebook e no Instagram.