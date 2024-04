Nadal cumpriu missão ao 'estar em quadra' em Barcelona

Rafa não está errado. Que ele esteja novamente em uma quadra é, de fato, uma grande notícia. O que será, porém, do abdômen, de seu saque e do resto? As respostas para estas questões ninguém tem no momento. Mas se depois de 22 slams, uma dúzia de recordes, mais de mil vitórias e, sobretudo, incontáveis exemplos e lições para gerações atuais e futuras de seres humanos...

Se, depois disso tudo, "estar em quadra" for o máximo que ele conseguir nos dar, que seja suficiente. Nós, verdadeiros fãs de tênis, vamos aproveitar cada segundo. E agradecer. Sempre.

