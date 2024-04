Após a tormenta, comentários quentes e frios sobre Brasil x Alemanha

2-0 @Maria_Tatjana puts Germany 2-0 up over Brazil with a 2-6, 6-4, 6-4 victory against Pigossi in Sao Paulo#BJKCup | @DTB_Tennis pic.twitter.com/PiJzvlici8 -- Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 13, 2024

Laura foi ao seu limite. Pulou, gritou, correu e, quando parecia que não dava, ela pulava, gritava e corria um pouco mais. Foi à exaustão, com a perna travando em cãibras imediatamente após o match point. Deixou corpo e alma ali no saibro do Ibirapuera tentando salvar uma noite que começou com uma derrota de Bia. Acabou derrotada por Tatjana Maria, mas saiu de quadra aplaudida de pé, com o reconhecimento do público que via uma tenista corajosa tentando superar seus limites ao defender sua casa, seu país.

Carol transformou em palpável o que parecia impossível e reacendeu o Ibirapuera quando fez um segundo set memorável. Atual número 345 do mundo e escalada porque Laura não tinha as condições físicas ideais, a campineira venceu pela primeira vez uma parcial contra uma top 100 (Siegemund é a atual #85). Encontrou uma maneira variando entre direitas altas e slices de backhand. Fez Siegemund morder a isca e desandar a errar. Deu esperança a uma torcida que murchava e abandonava o ginásio. Ouvi de mais de uma pessoa a lembrança de Meligeni x Kucera no Rio de Janeiro. E quase deu. Carol até fez a derrota doer mais, e isso não é uma crítica. Pelo contrário. Fez jus a cada aplauso dos bravos fãs que ficaram até o fim.

¡Meligeni Alves lo lleva al tercer set!



La brasileña igualó ante Laura Siegemund y crece la expectativa en el Ginásio Ibirapuera de San Pablo.#BJKCup I @cbtenis pic.twitter.com/v1qz23RT1J -- Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) April 13, 2024

Foi, apesar da derrota, um fim de semana de cenas bonitas. Até Bia saiu do seu "normal" mais comportado e gesticulou, convocando a torcida enquanto brigava consigo mesma para encontrar um padrão de tênis e controlar os nervos que a impediram de vencer na sexta e ajudaram a provocar um colapso no set inicial do sábado. Um esforço louvável que resultou em uma vitória sofrida, mas merecida. Comportamento que também mereceu palmas, como quase sempre é o caso com a postura da número 1 do Brasil. Às vezes, falta tênis. Normal. Atitude, porém, nunca lhe faltou.

Há também, caro leitor, comentários frios - quase antipáticos - que precisam ser feitos em algum momento. Sim, porque quando a carruagem volta a ser abóbora é preciso entender por que o Brasil perdeu. Sem tal compreensão, é impossível dar um passo adiante. Varrer o pó para debaixo do piso do Ibirapuera não fará bem a ninguém nem hoje nem amanhã. Aqui vão alguns desses tipos de comentários.