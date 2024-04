Miami confirmou: hoje, Jannik Sinner é o melhor do mundo

E se o sérvio segue como número 1 no ranking, os confrontos diretos recentes entre ele e Sinner dão a medida exata do momento do italiano: nos últimos quatro jogos, Jannik bateu Novak em três. Na final do Australian Open, na semifinal da Copa Davis e na fase de grupos do ATP Finals. O que extermina o argumento do "só está ganhando porque não enfrentou o número 1." Hoje, Sinner joga o melhor tênis do planeta. Fatos e números não dão margem para debate.

Coisas que eu acho que acho:

- O circuito entra agora na temporada de saibro, piso em que Sinner não costuma ter tanto sucesso, mas isso também significa que ele tem pouco a defender em relação a Djokovic, e sua chance de tomar a liderança do ranking é real. A diferença entre eles agora é de 1.015 pontos, mas de hoje até o fim do US Open, o italiano tem "apenas" 2.630 pontos a defender. Djokovic tem 6.515.

- Alcaraz também sai em alta do Sunshine Double. Reencontrou uma maneira de jogar mais consistente - ainda que mais comedida - e foi campeão em Indian Wells. Na Flórida, só foi contido por um inspirado Dimitrov, que foi o grande nome em Miami, encaixando uma atuação enorme atrás da outra. Bateu três top 10 (Hurkacz, Alcaraz e Zverev) em sequência e só parou em Sinner.

- Em baixa, evidentemente, sai Djokovic, que decepcionou em Indian Wells, não foi a Miami e não só anunciou o fim da parceria com seu técnico, Goran Ivanisevic, mas também disse que não sabe se contratará um treinador em breve - o que costuma ser um mau sinal para veteranos, mesmo considerando que Nole é a exceção das exceções e deve ser tratado como tal.