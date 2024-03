Djokovic: decepção em Indian Wells

Ainda parece cedo (ou não?) para disparar os alarmes e falar em começo do fim ou em um declínio inevitável, mas trata-se, inquestionavelmente, de um início de ano decepcionante para Djokovic. Além de perder seu reinado em Melbourne, despede-se de Indian Wells com uma derrota para Luca Nardi, o número 123 do mundo, antes mesmo das oitavas de final.

Enquanto isso, Sinner e Alcaraz, os principais expoentes da nova geração e campeões de dois dos últimos três slams, alcançaram as oitavas sem grands transtornos. Ainda há muito tênis a ser jogado em Indian Wells - e, obviamente, se um dos dois levantar o troféu estará dando um importante passo rumo ao topo do ranking - mas o Masters de Miami, de repente, torna-se muito mais relevante para as pretensões de Djokovic.

Coisas que eu acho que acho:

- É uma amostra pequena - apenas torneios - mas significativa. Até agora, o Djokovic de 2024 foi um tenista que quando tentou ser agressivo, mostrou-se impreciso e deu muitos pontos de graça. Fora o atípico encontro com Mannarino em Melbourne, Nole vinha compensando com as pernas, mas nem isso lhe bastou diante de Nardi em Indian Wells. É preciso fazer mais.

- Sinner vem impressionando. Não só pelas vitórias maiúsculas após um título de slam - o que parece refletir uma impressionante combinação de maturidade e ambição - mas pela serenidade de suas declarações e de quanto reforça o trabalho que ainda precisa ser feito. Mentalidade de campeão.

