Netflix e o poder de autodestruição do tênis

No caso específico da Netflix, os produtores esbarraram em outro problema recorrente do tênis. Mesmo que ATP e WTA se mostrem favoráveis ao documentário, as entidades não têm poder contratual para obrigar os atletas a darem esse acesso. Logo, o poder desconcentrado do tênis - distribuído entre ITF, ATP, WTA e os slams - tem mais uma consequência nefasta aqui. Um tenista produz seu próprio documentário aqui, outra atleta ali argumenta que a Netflix atrapalharia, outro não quer tanta exposição... e o tênis do nosso dia a dia segue "escondido" de mais pessoas enquanto não há uma unificação.

Egoísmo

ATP e WTA não são ligas como NFL, NBA, MLS e outras entidades de esporte profissional nos Estados Unidos. No tênis, os atletas são como free lancers. Jogam quando querem, onde querem e, embora haja um conjunto de regras, não há obrigação de, por exemplo, colaborar em uma iniciativa para o crescimento do esporte como um todo. No tênis, é cada um por si, e não são poucos os egoístas circulando pelos torneios procurando tirar vantagem de outros em benefício próprio e apenas próprio. E isso não é nenhuma novidade. Para alguns - mesmo aqueles que adotam o discurso do bem coletivo e do favorecimento aos de ranking inferior - é mais lucrativo produzir um documentário próprio e fechar-se à Netflix do que trabalhar de fato em prol do esporte.

Polêmicas

Controvérsias não faltam no tênis, mas o esporte e aqueles envolvidos em sua cobertura nem sempre têm a vontade de abordá-las. Sim, Break Point falhou hediondamente ao apresentar um episódio inteiro sobre Alexander Zverev sem mencionar que ele responde judicialmente em um caso de violência doméstica, mas há outros exemplos cotidianos que o meio do tênis, como um todo, varre para baixo do tapete.