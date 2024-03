Rio Open 'preparado e interessado' em se tornar Masters 1000, diz diretor

Além de tudo isso, o torneio precisaria de instalações capazes de receber mais espectadores.

"O Rio Open atualmente conta com uma estrutura em linha com os melhores ATPs 500 do mundo. Não há exigência de estrutura permanente para sediar um Masters 1000, porém seria necessário fazer uma série de ajustes para ficar em conformidade com as exigências de tal categoria. Um exemplo disso seria uma quadra com capacidade superior a 10 mil lugares, quadras adicionais de jogo e treino, além de uma área de atletas maior para comportar uma expansão das chaves de simples e duplas."

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio no Twitter, no Facebook e no Instagram.