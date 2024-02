Fonseca: por enquanto, o mais previsível é o imprevisível

João Fonseca é a maior promessa do tênis brasileiro hoje. Aos 17 anos, tem no currículo o posto de número 1 do mundo como juvenil e os títulos da Copa Davis Junior e do US Open para tenistas de até 18 anos. Entre outros feitos. É o atual número 343 do mundo entre os profissionais.

Nada disso, porém, garante que o carioca vai ser catapultado ao top 10 em questão de meses (embora, dependendo do que você anda lendo nas redes sociais, é o que certas contas fazem parecer). Antes de três noites mágicas no Rio Open, Fonseca tinha perdido em duas estreias em seguidas em torneios da série Challenger, disputados principalmente por tenistas fora do top 150. Como, então, de repente, bateu dois top 100 no ATP 500 carioca? E agora volta a perder na estreia no ATP 250 de Santiago? Qual a explicação?

Não, Fonseca não é o chamado "fogo de palha". Longe disso. Ninguém faz forehands, backhands e curtinhas como ele fez no Rio Open e desaprende no dia seguinte. Por outro lado, o jovem brasileiro (ainda!) não é sequer um top 300, e há motivos para isso. Nos seus melhores dias, Fonseca é perfeitamente capaz de duplicar as atuações do Rio. No resto, porém, ainda vai ter altos e baixos. E não há nada de errado com isso. Nada é mais previsível para um grande tenista de 17 anos do que a imprevisibilidade.