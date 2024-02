Três brasileiros nas quartas do Rio Open: sorte ou início de uma nova era?

Monteiro, evidentemente, simboliza a grande dose de sorte brasileira no Rio Open. Por causa de lesão, não disputou o Australian Open. Fez quartas de final no único Challenger que disputou e, na semana passada, nem passou pelo qualifying no ATP 250 de Buenos Aires. No Rio, foi sorteado para estrear contra Carlos Alcaraz. É justo dizer que poucos apostavam no cearense. Porém, o espanhol torceu o tornozelo no segundo ponto do jogo, e Monteiro avançou às oitavas para enfrentar o qualifier Felipe Meligeni. Aproveitou a chance, venceu e chegou às quartas.

Wild, atual número 1 do Brasil, é um talento inegável. Ganhou o US Open juvenil em 2018, foi campeão de um ATP em 2020 (com 19 anos, ainda é o brasileiro mais jovem a vencer um ATP) e tinha tudo alinhado para disparar no ranking até que a pandemia e problemas pessoais tiraram sua carreira dos trilhos. Saiu de perto do top 100 e foi parar além do 400º posto. Fez algumas mudanças e, desde o ano passado, vem voltando a evoluir, confirmando o potencial dentro de quadra que todos veem há muito tempo. Entrou no top 100 e hoje é o 82º do ranking. Venceu duas partidas ganháveis no Rio Open (Tabilo e Munar) e vai encarar o cabeça 2, Cameron Norrie, nas quartas. É azarão, mas costuma jogar bem nessa posição.

Fonseca, número 655 do mundo aos 17 anos, é um talento raríssimo que iria explodir a qualquer momento. Venceu uma Copa Davis, um slam e foi número 1 do mundo como juvenil. Tem golpes matadores, um pacote tenístico versátil e uma dose paquidérmica de simplicidade para falar de seus feitos, o que ajuda tenistas um bocado, sobretudo nesta faixa etária. A "explosão" aconteceu no Rio Open por uma feliz coincidência (ou quase isso). Poderia ter sido em qualquer torneio. Fonseca tem tênis para isso. Mas a torcida, as condições de jogo e o ambiente colaboraram, evidentemente. Fonseca vinha de duas derrotas em primeiras rodadas de Challengers. Agora, com uma pitada de sorte que vem na forma da chance de encarar o qualifier Mariano Navone #113) nas quartas, é favorito para alcançar uma semi de ATP 500.

Um pouco de sorte, um pouco de coincidência, um muito de talento. É uma semana para o Brasil festejar, mas sem deixar de pensar no que contribuiu para que a campanha histórica do Rio Open acontecesse. E parabéns ao trio de quadrifinalistas.