Entrevista: Magnus Norman só reviu final com Guga mais de 20 anos depois

Sim. Dois anos, mais ou menos.

E voltou por quê? O que te atraiu mais para a vida de técnico?

Acho que foi coincidência porque Thomas Johansson, ex-jogador e meu amigo, me procurou para viajar com ele durante uma semana. Acho que foi Memphis, que era um torneio indoor em fevereiro. Eu tinha um emprego normal, estava estudando. Não fazia nada com tênis, então...

Quem emprego você tinha?

Eu trabalhava com marketing em um fundo de investimentos. Marketing financeiro. Mas quando eu viajei com ele, comecei imediatamente a sentir falta do esporte, o tênis, a vida no esporte. Imediatamente, eu pensei "Isto sou eu, esta é a minha vida." Porque eu estava feliz, mas não sabia o quanto eu sentia falta do tênis, do esporte, sabe? Até voltar.

Você tem um currículo e tanto como técnico. Uma medalha olímpica com Thomas Johansson, duas finais de Roland Garros com Robin Soderling - derrotando Nadal em um ano (2009) e Federer no outro (2010)...