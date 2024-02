Com lesão de Alcaraz, 'Maldição da Netflix' volta a assombrar o tênis

Porém, o que aconteceu depois do anúncio? Rafael Nadal, que fez seu retorno ao tênis na primeira semana do ano, no ATP de Brisbane, sentiu dores musculares, optou por não jogar o Australian Open e ainda não voltou a competir. Carlos Alcaraz, grande estrela do Rio Open, fez sua estreia no torneio carioca na noite de terça-feira, mas ficou pouquíssimo tempo em quadra. Logo no segundo ponto da partida, torceu o tornozelo. Recebeu atendimento médico, tentou continuar, mas acabou optando por abandonar a partida após dois games, frustrando o público, o torneio e suas esperanças de voltar a levantar o troféu no Rio, onde foi campeão em 2022.

E a Maldição da Netflix volta a assombrar o tênis...