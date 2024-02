Stan Wawrinka e o exercício de uma paixão

Três títulos de slam. Uma medalha de ouro olímpica. Um título de Copa Davis. Mais de US$ 36 milhões acumulados ao longo da carreira (sem contar os ganhos com publicidade!). É justo afirmar, indubitavelmente, que Stan Wawrinka é um cidadão mais do que realizado em sua profissão - e alcançou tudo isso na fase mais difícil da história, a era do Big-Four/Big Three.

Hoje, com 38 anos, Stan tem nas costas duas cirurgias no joelho esquerdo (ambas em 2017) e outras duas no pé esquerdo (2021). Nos últimos anos, seu ranking despencou. No começo do ano passado, o suíço não estava nem entre os 100 melhores do planeta. Hoje, é o número 60 e desembarcou na Cidade Maravilhosa cheio de ambições. Em seu primeiro Rio Open, quer ir bem e brigar pelo título, mesmo sabendo que as condições para jogar tênis são duras: calor, umidade, saibro lento, partidas longas e adversários que sabem jogar bem nesse tipo de circunstâncias.

A pergunta, portanto, faz-se necessária: por quê? O que ainda motiva Stan, aos 38, quase um ancião para os padrões do tênis, a seguir treinando e batalhando em um esporte que exige tanta dedicação? E se a questão é necessária, a resposta, do jeito que Wawrinka colocou, é igualmente obrigatória como leitura: