Fonseca estava escalado para jogo decisivo da Davis

O Brasil venceu a Suécia por 3 a 1, duas semanas atrás, e se classificou para a fase final da Copa Davis pela primeira vez desde que a competição mudou de formato, em 2019. Até aí, novidade nenhuma. O que nem todo mundo sabe - ou melhor, quase ninguém sabe - é que se fosse necessária a realização de uma quinta e decisiva partida, Jaime Oncins não escalaria nem Felipe Meligeni nem Gustavo Heide. O capitão colocaria todas suas fichas em João Fonseca, de 17 anos, que ainda não disputou uma partida oficial na competição.

O carioca, que ganhou um convite para a chave principal do Rio Open, falou sobre isso na noite deste sábado, pouco após vencer seu primeiro jogo ao lado de Marcelo Zormann no qualifying de duplas. Atual campeão do US Open juvenil e considerado a maior promessa do tênis brasileiro atual, Fonseca disse que estava nervoso, mas confiante para defender o Brasil no que seria sua partida de estreia na Copa Davis.

"Acho que foi na Copa Davis de Florianópolis [quando o Brasil enfrentou a China, em fevereiro do ano passado], quando eu fui de sparring, o Jaime perguntou quando eu estaria no time [principal]. Eu falei 'tô pronto, só falta me escalar'. Este ano, eu conseguir ser escalado. Foi a maior honra. A conversa antes do quinto jogo foi num treino. Eu fiz a semana de treino muito bem. Estava preparado. Estava focado. No primeiro dia, ele perguntou para mim: 'Se eu precisar, você está preparado?' Eu falei: 'Óbvio. Estou preparado. É só me escalar', de novo. E quando ele me escalou, durante o jogo do Thiago Monteiro [o quarto jogo do confronto com a Suécia], eu estava todo nervoso, que eu acho que é normal. O Felipe [Meligeni] até falou comigo que era normal. 'Vai desfrutar do momento'. E acabou que não estreei, mas tomara que em breve eu estreie. Mas foi uma boa experiência ver como é a preparação."