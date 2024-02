'Mulher maratona': Bia ganha apelido da WTA após jogo mais longo do ano

Mais uma vez, Beatriz Haddad Maia venceu uma partida com mais de 3h no circuito mundial. Mais uma vez, a brasileira de 27 anos, atual #13 do mundo, estabeleceu um recorde. Ao derrotar a polonesa Magda Linette (#55) por 7/6(6), 6/7(1) e 6-1, em 3h42min, no WTA 500 de Abu Dhabi, Bia triunfou na partida mais longa da temporada. Após o duelo, a paulista foi chamada pelo site da WTA de "mulher maratona".

O apelido não veio só por causa do confronto desta quarta-feira. Desde o começo de 2022, foi a 11ª vez que um jogo de Bia Haddad passou da marca de 3h de duração. Em 2023, a partida mais longa da temporada também envolveu a brasileira: na terceira rodada de Roland Garros, ela bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo por 6/7(3), 6/3 e 7/5 em 3h51min.

Após avançar às quartas de final em Abu Dhabi, Bia brincou na entrevista dentro de quadra sobre seu condicionamento físico e os testes cardíacos a que submete sua equipe: "Acho que meu time precisa cuidar de seus corações. Às vezes, no tênis, não é fácil administrar as emoções. No tie-break, eu estava um pouco frustrada, e isso provocou outro set. Mas uma qualidade é muito importante para mim: eu nunca desisto e sempre tento uma vez mais."