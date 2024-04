Corinthians promete apoio a Cássio e deixa titularidade com técnico

O Corinthians se reuniu nesta quarta (24) com o goleiro Cássio após o desabafo marcante do camisa 12, que chegou a chorar e até falar em sua saída do clube.

A coluna apurou que o presidente Augusto Melo e companhia enfatizaram no encontro que Cássio é um ídolo do clube e que o goleiro terá todo apoio que for necessário - como atleta e ser-humano.

O clube paulista, inclusive, colocou ajuda psicológica à disposição do goleiro.