Coronado desfalca o Corinthians hoje para fazer tratamento visando o Flu

O meia Igor Coronado desfalca o Corinthians novamente. Ele não viajou para Bueno Aires e está fora do confronto contra o Argentinos Juniors, no estádio Diego Armando Maradona, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Como o meia já desfalcou o time esse ano por lesão muscular e depois por dengue, o torcedor se irritou bastante e chegou a especular nas redes sociais que o atleta poderia até estar de saída do clube. No entanto, a coluna apurou que Coronado ficou realizando um tratamento no Brasil para melhorar a sua condição física.

O objetivo é que Coronado esteja melhor fisicamente no confronto contra o Fluminense no próximo domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.