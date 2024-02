Coronado encanta nos treinos do Corinthians, mas intensidade ainda preocupa

O meia Igor Coronado pode fazer a sua estreia no Corinthians na partida contra o Santo André no próximo sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

A coluna apurou o desempenho de Coronado nos treinamentos fechados do Timão. O atleta se destaca pela qualidade técnica e chega a "roubar a cena" com lances de efeito.

A "bola parada" de Coronado também é um dos pontos positivos do jogador de 31 anos, além de passes e finalizações precisas ao gol.