Corinthians busca reforço de impacto para o ataque

O Corinthians vai buscar um jogador de impacto para o ataque. A ideia é trazer o "medalhão" quando abrir a janela de transferência no meio do ano.

A coluna apurou que o técnico António Oliveira pediu um jogador de beirada, de drible, que tenha como principal característica o "um contra um".

A diretoria quer atender ao pedido com um atleta de expressão, visando fortalecer o respeito dos adversários com o alvinegro paulista dentro de campo e até aumentando visibilidade do Corinthians fora do país.