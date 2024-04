Coronado sofreu bastante com dengue e terá recomeço no Corinthians

O meia Igor Coronado, uma das contratações mais badaladas do Corinthians em 2024, ainda não fez um jogo sequer como titular no clube. Além de uma lesão muscular, o camisa 77 foi diagnosticado com dengue.

A coluna apurou que Coronado sofreu bastante em sua recuperação, com fortes dores no corpo, diarreia e bastante febre.

"O caso dele foi bastante sério, sofreu de dengue, ele terá que recomeçar sua adaptação do zero no Corinthians ", disse uma fonte do clube paulista ao UOL.