Meia do Parma-ITA é prioridade do Corinthians na abertura da janela

Além disso, Hernani agrada pela estatura, já que António Oliveira gosta de atletas altos. O jogador tem 1,88m e é o reforço de 1,90m que o presidente Augusto Melo disse que estaria contratando em vídeo vazado no Parque São Jorge neste ano.

O atleta, que se destacou no Brasil atuando no Athletico, pertence ao Parma, da Itália. Hernani tem contrato com os italianos até junho de 2025.