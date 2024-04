Coronado volta ao Corinthians no banco de reservas na Sul-Americana

Romero e Fausto de volta

O técnico António Oliveira deve promover duas novidades no time titular em relação ao jogo contra o Racing.

Romero e Fausto Vera devem voltar ao time nas vagas de Pedro Raul e Breno Bidon. Com isso, o Corinthians deve iniciar o duelo no esquema 4-1-4-1, com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele; Romero, Garro, Fausto Vera, Wesley; Yuri Alberto.