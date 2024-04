Corinthians tem quatro propostas de TV; valor chega a R$ 300 milhões

O Corinthians recebeu uma proposta de R$ 300 milhões de direitos de televisão. A nova empresa interessada é mantida em sigilo.

O clube paulista ainda possui mais três propostas na mesa. Entre elas estão TV Globo e Brax, que seguem fortes na briga.

Segundo apurou a coluna, o Timão não descarta fechar com nenhuma empresa no momento. Isso porque a proposta da Globo e Brax também são consideradas muito boas internamente no Corinthians.