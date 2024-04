Coronado é testado ao lado de Garro em treino no Corinthians

O técnico António Oliveira testou o meia Igor Coronado ao lado de Rodrigo Garro, no último treino antes de o Corinthians enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A coluna apurou que Coronado não foi escalado entre os titulares, mas foi testado no decorrer do treinamento na vaga do volante Fausto Vera. No esquema 4-1-4-1, Coronado foi testado por dentro ao lado de Garro na segunda linha, com Romero e Wesley pelas pontas.

A torcida do Corinthians está ansiosa em ver a dupla como titular, mas Coronado iniciará o duelo contra o Juventude no banco de reservas.