Santos pagará R$ 1 milhão para mandar jogo na Neo Química Arena

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, será palco do duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (27), pela semifinal do Campeonato Paulista.

A coluna apurou que o Santos deve desembolsar cerca de R$ 1 milhão - o valor é referente ao aluguel da Arena e todas as despesas operacionais.

As despesas existem em todos os estádios e jogos de futebol, como água, energia, seguranças, orientadores e funcionários de limpeza, por exemplo.