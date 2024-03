Corinthians volta a olhar para Gabigol e faz as pazes com agente do jogador

O Corinthians voltou a ficar de olho na situação do atacante Gabigol no Flamengo e não descarta fazer uma nova proposta. No entanto, o Timão só deve reabrir negociações se ficar definido que o camisa 10 não renovará seu contrato com o clube carioca.

Se ficar decidido que Gabigol deixará o Fla, a ideia do Corinthians é se acertar com Gabigol, pagando salários e luvas (premiação pela assinatura de contrato), e tentar a liberação com os cariocas antes do término do contrato do jogador, que termina no fim deste ano.

A coluna apurou, inclusive, que o Corinthians conversou com Júnior Pedroso, agente do Gabigol, para colocar "panos quentes" em uma "troca de farpas" que ocorreu publicamente após o Timão desistir da contratação de Gabigol no início do ano.