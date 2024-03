Corinthians oferece 100% de renda ao São Bernardo para jogar no Morumbis

O Corinthians pretende realizar o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, diante do São Bernardo, no estádio do Morumbis. O clube do ABC paulista prioriza mandar o jogo em seu estádio, o Primeiro de Maio.

Para convencer o São Bernardo, o Corinthians aceita ceder 100% da renda da partida para o adversário.

O regulamento da Copa do Brasil dá 60% da renda ao São Bernardo, que é o mandante do jogo, e 40% ao Corinthians, visitante nesta fase.