Rojas aceita receber só atrasados do Corinthians para rescindir contrato

Matías Rojas está disposto a receber apenas os valores atrasados que o Corinthians deve para rescindir o seu contrato com o clube. A ideia foi sinalizada pelo staff do jogador à diretoria do Timão durante reunião realizada hoje.

A coluna apurou, no entanto, que o martelo ainda não foi batido entre as partes para o pagamento da dívida e a saída do jogador. Recentemente, o atleta não compareceu a um treino da equipe após a nova diretoria atrasar o pagamento de uma parcela do acordo pelos direitos de imagem. No contrato, havia a possibilidade do paraguaio rescindir o contrato em caso de não pagamento.

Rojas cobra do Corinthians cerca de R$ 5 milhões referente a direitos de imagens atrasados, dívida gerada no período da gestão do ex-presidente Duilio Monteiro Alves. Desde que foi anunciado pelo clube, no ano passado, ele não havia recebido nada do acordado. No mês passado, Augusto Melo, atual mandatário, fez um acordo para quitar a dívida de maneira parcelada, pagou a primeira parte, mas atrasou o pagamento da segunda.