Corinthians intensifica busca por lateral-esquerdo e zagueiro de status

O lateral-esquerdo Rikelme, do Cuiabá, é monitorado pela diretoria do Timão, mas a coluna apurou que há outro lateral na frente, ou seja, existe outro atleta que interessa mais no momento para o setor.

O Corinthians contratou dois laterais-esquerdos: Hugo e Palácios. No entanto, o primeiro não se firmou na equipe titular, enquanto o equatoriano passou por cirurgia de menisco do joelho.

Para a zaga, o Corinthians contratou Félix Torres e Gustavo Henrique, e negocia com Cacá, que está emprestado ao Athletico-PR, mas pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. Independente da chegada de Cacá, o clube paulista vai contratar outro zagueiro.