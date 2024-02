Corinthians agenda reunião para avançar em novos reforços no mercado

O Corinthians agendou uma reunião com um investidor do Sul do país para o início da próxima semana visando a contratação de novos reforços.

O objetivo do encontro é repassar ao investidor alguns nomes que o Timão está monitorando no mercado e saber se há interesse em ajudar o clube.

A coluna apurou que, além do zagueiro Cacá, próximo de um acerto, o Corinthians pretende contratar mais um zagueiro no mercado da bola.