O Corinthians demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo na tarde desta quarta-feira (27) sem fechar com nenhum treinador antes. A coluna apurou que após a saída de Luxa, a diretoria avançou em tratativas com Mano Menezes e Tite.

No entanto, o primeiro contato com os dois técnicos foi realizado antes do empate do Corinthians contra o Fortaleza, nesta terça-feira (26), na Neo Química Arena. A ideia era sondar a possibilidade do retorno de um deles em caso de decepção na semifinal da Copa Sul-Americana. O empate por 1 a 1 em casa foi considerado decepcionante pela diretoria.

A diretoria se reuniu no CT Joaquim Grava após a saída de Luxa na tarde desta quarta-feira (27) e ligou uma espécie de "modo desespero" ao avançar nas tratativas com os dois treinadores. Proposta foram feitas para Mano Menezes e Tite.